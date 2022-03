Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: réalise 98 ME de travaux à l'hôpital de Monaco information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 18:04









(CercleFinance.com) - Vinci Construction annonce que le gouvernement princier de Monaco lui a confié les travaux d'extension du Centre Hospitalier Princesse Grace d'un montant de 98 millions d'euros.



Ce contrat, qui devrait s'étirer sur quatre ans, porte sur la réalisation du premier bâtiment neuf composé de deuxensemblesde 16niveaux et d'un parking enterrésur6 niveaux pour une surface totale de 65 000 m² de plancher.



Vinci précise que 85% dubétonmis en oeuvresur le projetsera du béton bas carbone,avec une formulation réduisantles émissions de gaz à effet de serre de 30%.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -3.22%