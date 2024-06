Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: Qatar Holding a remis son mandat d'administrateur information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Qatar Holding LLC a remis à la disposition du groupe Vinci le mandat d'administrateur qu'il détenait depuis le vote en assemblée générale le 6 mai 2010. Cette démission prend effet ce lundi 10 juin 2024.



Qatar Holding LLC était devenu administrateur du Groupe après le transfert du capital de l'entreprise Cegelec au sein de Vinci.





