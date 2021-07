Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : pullback sous 90E, les 86E en vue ? Cercle Finance • 14/07/2021 à 13:03









(CercleFinance.com) - Vinci pullback sous 90E amorce, ce qui compromet le support du 30 juin: les prochains supports se situent à 86,9E puis 86E. Vinci a laissé béant un 'gap' au-dessus de 81,58E depuis le 4 février.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.74%