Vinci : publie ses chiffres de trafic de mai

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le trafic de passagers de Vinci Airports a reculé de 80,4% entre mai 2019 et mai 2021. Les mouvements commerciaux aéroportuaires enregistrent aussi un net recul, soit -63,5% entre mai 2019 et mai 2021. Vinci a également publié l'évolution du trafic sur Vinci Autoroutes, avec une augmentation de 125% entre mai 2020 et mai 2021, portée par la hausse du trafic des véhicules légers (+161%) mais aussi des poids lourds (+26%). Entre mai 2019 et mai 2021, l'évolution du trafic reste légèrement négative, à -1,6%.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.29%