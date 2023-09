Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: promesse de VEFA pour un projet en Indre-et-Loire information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Vinci Immobilier indique avoir signé avec le groupe DOLIAM une promesse de Vente en l'Etat Futur Achèvement (VEFA) pour la réhabilitation du Magasin Général de Saint-Pierre-des-Corps, dans l'Indre-et-Loire, pour y créer un 'MedTech Industrial Campus'.



Ce projet, qui nécessitera une importante dépollution qui durera plusieurs mois, sera entièrement réhabilité et renaturé pour accueillir un accélérateur industriel, des espaces tertiaires, de restauration ainsi que des locaux annexes, et trois hectares d'espaces verts.



A terme, les activités du site permettront de créer plus de 1000 emplois et de positionner le MedTech Industrial Campus comme un acteur intégré dans les filières locales et ouvert à l'international. Le lancement des travaux est prévu au premier trimestre 2024.





