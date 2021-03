Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : projet de tunnel entre Allemagne et Danemark Cercle Finance • 03/03/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Vinci est engagé dans le tunnel du Femern, un projet 'sans précédent' situé à 40m sous la surface de la mer Baltique et qui permettra de rapprocher les côtes allemandes et danoises. A la fois routier et ferroviaire, ce tunnel de 18km sera d'ailleurs le plus long au monde dans cette catégorie. Dans ce cadre, Vinci Construction Grands Projets (mandataire des lots concernant le tunnel et l'usine de construction de ses éléments préfabriqués) mène les travaux commencés en janvier 2021. Au moment du pic d'activité, pas moins de 2 000 compagnons devraient être mobilisés, assure Vinci. À la livraison du projet en 2029, il suffira de dix minutes en voiture ou de sept minutes en train pour relier Puttgarden, à la pointe de la presqu'île allemande qui donne son nom au tunnel, au port danois de Rødby. Fini donc le détour de 160km par les terres, ou, pour les plus pressés, le trajet d'une heure en ferry.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.52%