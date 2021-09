Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : projet conjoint pour l'hydrogène en aéroports information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 13:06









(CercleFinance.com) - Airbus, Air Liquide et Vinci Airports indiquent collaborer pour développer l'usage de l'hydrogène dans les aéroports et constituer le réseau aéroportuaire européen nécessaire à l'accueil du futur avion à hydrogène. L'aéroport Lyon-Saint Exupéry (centre d'excellence de Vinci Airports pour l'innovation) a été choisi comme aéroport pilote par les partenaires. Il accueillera les premières installations, une station de distribution d'hydrogène gazeux, dès 2023. A horizon 2030, les trois partenaires étudieront la possibilité d'équiper le réseau aéroportuaire européen de Vinci Airports, avec les installations de production, stockage et fourniture d'hydrogène nécessaires aux usages au sol, ainsi qu'à bord des avions.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.17%