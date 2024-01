Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: projet à Calgary (Canada) livré avec 10 mois d'avance information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé hier que trois ans après son lancement, le projet de réalisation du segment sud du contournement Ouest de Calgary (Canada), réalisé par Carmacks Enterprises, VINCI Construction GeoInfrastructure (toutes deux filiales de VINCI Construction) et Graham Construction, avait été ouvert à la circulation le 19 décembre 2023.



Le projet a été livré avec 10 mois d'avance.



L'achèvement du périphérique de Calgary offrira aux usagers une circulation plus fluide avec plus de 100 km de voies continues autour de la ville, reliant celle-ci au reste du pays.





