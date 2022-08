Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: prise de parts dans 13 aéroports au Mexique information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - Vinci Airports indique avoir signé le rachat de 29,99% d'OMA, opération lui permettant d'enrichir son portefeuille de 13 aéroports situés dans le nord et le centre du Mexique qui ont accueilli 23 millions de passagers en 2019 (18 millions en 2021).



L'aéroport international de Monterrey, le cinquième du pays, représente près de la moitié du trafic passagers d'OMA. Il s'y ajoute les aéroports de Chihuahua, Ciudad Juarez, Culiacan, Mazatlan, ainsi que huit aéroports régionaux et touristiques.



Par cette concession dont la durée résiduelle va jusqu'à 2048, Vinci Airports s'implante dans le troisième pays le plus peuplé des Amériques. Le bouclage financier de l'acquisition est attendu d'ici la fin de l'année 2022.





