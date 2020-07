Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci prévient d'une baisse "significative" de ses résultats en 2020 Reuters • 31/07/2020 à 07:58









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Vinci SGEF.PA a prévenu vendredi que ses résultats seraient en baisse "significative" en 2020, le groupe de BTP et de concessions aéroportuaires et autoroutières ayant été frappé de plein fouet par la crise du coronavirus et les mesures de confinement prises pour endiguer l'épidémie. Le groupe accuse ainsi une perte nette de 294 millions d'euros au premier semestre, contre un bénéfice de 1,36 milliard dégagé un an plus tôt. Le trafic de Vinci Autoroutes a chuté de 32,8% sur la période et le trafic passagers de Vinci Airports a plongé de 61,4%. Vinci dit voir à fin juillet une amélioration de la tendance du trafic autoroutier, avec une courbe "désormais en passe de retrouver son niveau de 2019", a indiqué le PDG Xavier Huillard. "En revanche, chez Vinci Airports, la reprise de l'activité est limitée en raison du maintien d'importantes restrictions voire d'interdictions pour les vols internationaux", ajoute-t-il. En mars, Vinci avait renoncé à son objectif de progression du chiffres d'affaires et ses résultats cette année face à la crise sanitaire. Il avait annoncé également début mai une réduction de près de moitié du solde de son dividende versé au titre de 2019. (Blandine Hénault)

