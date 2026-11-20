Vinci poursuit son développement dans le GNL au Canada

Vinci annonce que sa filiale Vinci Construction a remporté un contrat d'environ 400 millions d'euros auprès de JGC Fluor BC LNG II Joint Venture pour la conception, l'approvisionnement et la construction d'un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 225 000 m³ à Kitimat, en Colombie-Britannique, au Canada.

Ce contrat s'inscrit dans la deuxième phase du projet d'extension de LNG Canada, premier terminal canadien d'exportation de GNL à grande échelle.

Le groupe français avait déjà construit sur ce même site un premier réservoir d'une capacité identique, mis en service en 2025.