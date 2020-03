Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : plombé par l'aérien et autoroutes, rechute sous 62E Cercle Finance • 23/03/2020 à 16:14









(CercleFinance.com) - Vinci renonce à ses objectifs 2020, c'est tout sauf une surprise (avec la mise à l'arrêt des aéroports occidentaux les plus actifs de la planète et des autoroutes désertes pour au moins encore 1 bon mois). Le titre fait le grand écart entre 61,9 et 69,1E en intraday et échoue dans le franchissement de la résistance court terme de 66E. Un rebond en double-creux sur 56E est toujours possible, dans tous les cas, l'objectif suivant se situe au niveau du 'gap' des 75,76E du 10 mars.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -6.48%