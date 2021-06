Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : plantation de 17 500 arbres en Ouganda Cercle Finance • 15/06/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - Vinci annonce aujourd'hui que les équipes de Sogea-Satom(VINCI Construction), en Ouganda, ont achevé fin avril la plantation de 17 500 arbres, fruit d'une démarche initiée en 2019en compensationdu projetKatosi-Kampala Transmission Main. Cette plantation permet ainsi de ramener la balance carbone en Ouganda à zéro. 'Cette initiativecontribueraégalementà protégerun des bassins du lac Victoriaetla zone de captage de la production d'eau potable deKatosi, puisque les arbres constitueront une barrière naturelle aux intrants agricoles et fines particules liées à l'érosion', précise Vinci. Dorénavant, une étude d'empreinte carbone sera systématiquement réalisée sur tous les projets de Sogea-Satomen Ougandaet donnera lieu à une plantation d'arbres, ajoute la société.

