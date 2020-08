Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : plan de restructuration chez Londres Gatwick Cercle Finance • 28/08/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Vinci indique que l'aéroport de Londres Gatwick (détenu à 50,01% par sa filiale Vinci Airports) a annoncé, en marge de la publication de ses résultats semestriels, un plan de restructuration pour réduire ses coûts en raison de la forte baisse du trafic. Au mois d'août, le nombre de passagers de cet aéroport recule de plus de 80% par rapport à la période comparable de 2019. Londres Gatwick a aussi engagé des discussions avec les prêteurs sur l'évolution prévisionnelle de ses covenants financiers.

