Vinci : placement obligataire par Cofiroute

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que sa filiale de concessions autoroutières Cofiroute a placé avec succès une émission obligataire de 950 millions d'euros, à échéance mai 2031, assortie d'un coupon de 1% l'an, une émission sursouscrite environ trois fois. 'L'opération a bénéficié d'un environnement de marché très favorable, en nette amélioration par rapport aux conditions qui prévalaient au début de la pandémie', souligne le groupe, ajoutant qu'elle permet à Cofiroute d'allonger la maturité moyenne de sa dette.

