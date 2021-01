Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : Pierre Anjolras nommé président de Vinci Construction Cercle Finance • 13/01/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci, a nommé Pierre Anjolras, membre du comité Exécutif de Vinci, président de Vinci Construction le 12 janvier 2021. Pierre Anjolras conserve l'ensemble de ses autres mandats au sein du groupe Vinci et en particulier la présidence d'Eurovia.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.13%