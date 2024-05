Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: Pierre Anjolras nommé directeur général opérationnel information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - Vinci fait part de la nomination de Pierre Anjolras en qualité de directeur général opérationnel. Rattaché au PDG Xavier Huillard, il aura pour mission de superviser les activités opérationnelles du groupe dans ses différents secteurs d'activité.



Travaillant au sein du groupe de BTP et de concessions depuis 1999, Pierre Anjolras a été nommé président de Vinci Construction début 2021. Dans ces fonctions, il a notamment procédé au regroupement d'Eurovia et Vinci Construction.



Cette nomination constitue la première étape de la mise en oeuvre du plan de succession de Xavier Huillard dont le mandat de directeur général prendra fin à l'issue de l'AG de 2025, et ceux d'administrateur et de président du conseil, après celle de 2026.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.27%