Vinci: participe à la réhabilitation d'un château royal

(CercleFinance.com) - Vinci Construction a annoncé participer à la réhabilitation du château royal de Villers-Cotterêts (Aisne), qui abritera la Cité internationale de la langue française, dans le nord de la France.



Outre la maçonnerie et la charpente, l'entreprise s'est vue confier la responsabilité de la restauration des plafonds, voûtes, parements et parquets.



Il faudra également refaire environ 1 400 m² de pierre, remettre les tomettes et dalles de pierre d'origine, s'occuper des travaux de terrassement, construire la structure d'un théâtre et installer deux escaliers.





