Vinci: partenariat renouvelé avec les grandes écoles

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé vendredi le renouvellement de son partenariat avec trois grandes écoles d'ingénieurs françaises, à savoir AgroParisTech, Mines Paris-PSL et l'Ecole des Ponts ParisTech.



Le géant de la construction et des concessions précise que ce mécénat scientifique le verra débloquer quelque six millions d'euros de financement sur cinq ans dans le domaine de la recherche.



L'enveloppe doit concerner, plus précisément, les métiers liés à l'efficacité énergétique des bâtiments (Mines), à la biodiversité (AgroParisTech) et à la mobilité durable (Ponts).



Le groupe explique notamment vouloir travailler sur la réduction de l'impact environnemental des bâtiments et infrastructures, l'usage de l'intelligence artificielle au service de la décarbonation et l'atténuation des effets des îlots de chaleur urbains et du cycle de l'eau en ville.



Depuis 2008, Vinci a consacré 12 millions d'euros dans plus de 75 projets de recherche partenariale, via un réseau de 50 chercheurs et de 100 collaborateurs.



Les travaux de ce 'lab' de recherche lui ont notamment permis d'imaginer les technologies Revilo (solution d'îlot de fraîcheur urbain), Equo Vivo (génie écologique) ou encore le fret décarboné sur les autoroutes, le pilotage énergétique des bâtiments en temps réel ou les enjeux liés à la desserte aéroportuaire.





