Vinci : partenariat de mécénat avec ParisTech

(CercleFinance.com) - Réaffirmant son partenariat de mécénat scientifique initié en 2008, Vinci annonce qu'il financera la Fondation ParisTech à hauteur de cinq millions d'euros jusqu'en 2023 pour lui permettre de développer ses programmes de recherche. Par ailleurs, le groupe, à travers ses projets de bâtiments et d'infrastructures, offre aux scientifiques un terrain de recherche privilégié sur trois thématiques : l'efficacité énergétique des bâtiments, la biodiversité et la mobilité durable.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.88%