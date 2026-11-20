Vinci obtient un contrat de €400 mlns pour un réservoir de GNL au Canada

Vinci SGEF.PA a annoncé vendredi s'être vu attribuer un contrat de 400 millions d'euros pour l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction d’un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de 225 000 m³ à Kitimat au Canada.

Le contrat est attribué par JGC Fluor BC LNG II Joint Venture et constitue la deuxième phase du projet d'extension du groupe au Canada, précise un communiqué de Vinci.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)