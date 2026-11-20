Vinci obtient un contrat de €400 mlns pour un réservoir de GNL au Canada

Le logo de Vinci est visible au siège social de l'entreprise, à Rueil-Malmaison, près de Paris

20 novembre (Reuters) - ‌Vinci a ​annoncé vendredi s'être vu attribuer un ​contrat de 400 millions ​d'euros pour ⁠l’ingénierie, l’approvisionnement ‌et la construction d’un réservoir de ​gaz ‌naturel liquéfié (GNL) ⁠de 225 000 m³ à Kitimat ⁠au ‌Canada.

Le contrat est ⁠attribué ‌par JGC ⁠Fluor BC LNG II ⁠Joint ‌Venture et constitue ​la ‌deuxième phase du projet d'extension ​du groupe au ⁠Canada, précise un communiqué de Vinci.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin ​Turpin)