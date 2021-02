Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : nouveau directeur des assurances Cercle Finance • 09/02/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Vinci annonce qu'à compter du 8 février, Xavier Luscan est nommé directeur des assurances, sous l'autorité du directeur financier Christian Labeyrie. Il succède à Jean-Yves Rispe, dans la perspective du prochain départ en retraite de celui-ci. Xavier Luscan a fait l'essentiel de sa carrière chez AXA Corporate Solutions (devenu AXA XL en 2019). Il y a été nommé en juillet 2019, directeur de la souscription Construction d'AXA XL en France, fonction qu'il exerçait jusqu'au 31 décembre 2020.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.21%