Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: nomme le nouveau président de la branche Construction information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 18:04









(CercleFinance.com) - Patrick Sulliot est nommé président de Vinci Construction à compter du 1er septembre 2024. Il rejoindra le comité Exécutif du Groupe.



En 2007, il avait rejoint Eurovia Limited au Royaume-Uni en tant que Deputy Managing Director avant d'être nommé directeur pour les Amériques en 2012 et d'intégrer le comité Exécutif d'Eurovia en 2015 en tant que directeur général Amériques et Royaume-Uni.



En 2021, Patrick Sulliot prenait la direction de la division Amériques Océanie de Vinci Construction, qui regroupe les filiales en Australie, au Canada, au Chili, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.



Début 2024, il est nommé directeur général délégué de Vinci Construction en charge des réseaux internationaux d'entreprises de proximité (Europe Afrique, Royaume-Uni, Amériques Océanie) et de la transformation digitale.





Valeurs associées VINCI 107,35 EUR Euronext Paris +0,66%