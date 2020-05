Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : nomination d'une responsable des relations médias Cercle Finance • 11/05/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - Vinci annonce la nomination de Stéphanie Malek comme responsable des relations médias du groupe, fonction à laquelle elle rapporte à Pierre Duprat, directeur de la communication du groupe de construction et de concession. Après avoir exercé le métier de journaliste et une mission d'attaché audiovisuel à Doha, Stéphanie Malek a rejoint Vinci en 2009 au Qatar avant d'être nommée directrice de la communication de Vinci Construction Grands Projets en 2013.

