Vinci : nomination d'une nouvelle DRH groupe

(CercleFinance.com) - Vinci annonce ce soir que Jocelyne Vassoille est nommée directrice des ressources humaines du groupe. Elle prend la suite de Franck Mougin qui occupait ce poste depuis 2009, et entre également au Comité exécutif de Vinci.

