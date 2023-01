Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: nombre de passagers doublé en 2022 dans les aéroports information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que trafic passagers de Vinci Airports a augmenté de 50% en décembre 2022, par rapport à décembre 2021.

La hausse est du même ordre au 4e trimestre, soit +50,5% par rapport au 4e trimestre du précédent exercice.



Ainsi, les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli près de 50 millions de passagers au 4ème trimestre 2022.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le trafic passagers a été multiplié par 2,1 par rapport à 2021, avec un total de 186 millions de passagers sur l'ensemble de l'année 2022.





