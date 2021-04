Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : Moody's maintient sa note, perspective stable Cercle Finance • 19/04/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Moody's a maintenu vendredi la note de crédit 'A3' attribuée à Vinci, qui reste par ailleurs assortie d'une perspective 'stable'. La décision de l'agence de notation intervient deux semaines après l'annonce par le géant français de la construction et des concessions de l'acquisition des activités énergétiques d'ACS. Pour l'agence, cette opération ne constitue pas un événement de nature à altérer la qualité du crédit du groupe français 'En partant du principe que l'acquisition sera principalement financée par la trésorerie, elle ne devrait avoir qu'un effet limité sur l'endettement et les paramètres financiers consolidés', assure Moody's. L'agence de notation ajoute que la transaction devrait également permettre à Vinci de diversifier son profil géographique en le rendant moins dépendant à la France.

