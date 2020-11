Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : Moody's abaisse sa notation pour Gatwick Cercle Finance • 12/11/2020 à 10:26









(CercleFinance.com) - Moody's a effectué hier une revue de la Class A debt de Gatwick Funding Limited, société portant les financements de l'aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01 % de Vinci Airports. ' En raison de la situation exceptionnelle affectant le transport aérien, l'agence a révisé la notation de Gatwick Funding Limited, lui attribuant une notation investment grade Baa2 (contre Baa1 précédemment) avec perspective négative ' indique le groupe.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.62%