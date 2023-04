Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: monte à 75% dans le capital de Via 40 Express information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 18:36









(CercleFinance.com) - Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, a conclu l'acquisition auprès de son partenaire colombien Constructora Conconcreto d'une participation complémentaire dans Via 40 Express, société concessionnaire de l'autoroute Bogotá-Girardot.



Vinci Highways prend ainsi le contrôle de cette société en portant sa détention de 50 % à 75 %.



Vinci Highways a finalisé le financement à long terme de Via 40 Express pour un montant de 2 675 milliards de pesos colombiens soit 535 millions d'euros.



Il s'agit d'une des plus importantes opérations financières du secteur des infrastructures en Colombie.



L'autoroute Bogotá-Girardot est l'axe autoroutier le plus fréquenté de Colombie.





