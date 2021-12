Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: mise en service du Contournement Ouest de Strasbourg information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 09:17









(CercleFinance.com) - Vinci fait part de la mise en service, ce vendredi, du Contournement Ouest de Strasbourg (A355), dans le Bas-Rhin, infrastructure de 24 km qui constitue le plus important projet autoroutier de ces dernières années en France.



Maître d'ouvrage du projet, Vinci Autoroutes a financé celui-ci pour un montant de 561 millions d'euros, et assurera l'exploitation, l'entretien et la maintenance de la nouvelle autoroute dans le cadre d'un contrat de concession d'une durée de 54 ans.



En délestant l'ex-autoroute urbaine A35 de son important trafic de transit, l'A355 fluidifiera le trafic au sein de l'Eurométropole de Strasbourg et de son territoire - avec à la clé 10 millions d'heures gagnées chaque année.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.47%