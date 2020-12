Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : met fin à son mandat d'administrateur chez ADP Cercle Finance • 17/12/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci, a remis à la disposition du conseil d'administration du Groupe ADP, le mandat d'administrateur que Vinci détenait dans cette société et dont il était le représentant permanent. Vinci n'envisage pas d'évolution de sa participation au capital de Groupe ADP.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.54%