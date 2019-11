VINCI met en service la section finale de la nouvelle autoroute reliant Moscou à Saint-Pétersbourg

(AOF) - La section finale (section 8) de la nouvelle autoroute Moscou - Saint-Pétersbourg (M11) a été officiellement mise en service le 27 novembre 2019, a annoncé Vinci. En septembre 2019, Vinci Concessions et ses partenaires avaient livré le tronçon 7 de la M11. Les sections 7 et 8 ont été conçues, financées, livrées et seront exploitées jusqu'en 2041 par Vinci Concessions (40 % du groupement) et ses partenaires dans le cadre d'un PPP en " availability payment " (sans risque trafic) conclu avec la société routière nationale russe Avtodor.

Le montant de l'investissement s'élève à 1,6 milliard d'euros, dont 800 millions d'euros d'aide publique en capital. Elles comprennent au total 62 ponts et passerelles, 12 aires de services et 4 postes de péage.