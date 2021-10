Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : met en oeuvre le programme de rachat d'actions propres information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 18:05









(CercleFinance.com) - Vinci annonce ce soir avoir signé une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions. Il est prévu que le prestataire de service d'investissement vendra à Vinci, au plus tard à l'échéance du 25 octobre 2021, une certaine quantité d'actions Vinci, dans la limite de 200 millions d'euros, à un prix moyen par action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée de la convention, avec une décote garantie. Ce prix ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.78%