(CercleFinance.com) - Vinci menace le support des 88,8E des 19/04 et 10/05 et ne pourra plus compter que sur le plancher des 86,3E du 6 avril avant de décrocher vers le plus bas annuel des 81,37E du 8 mars.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.76%