Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci annonce avoir signé le 4 janvier une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement (PSI), convention courant du 5 janvier au 29 mars 2022 au plus tard.



Selon les termes de ce mandat, le PSI pourra acquérir pour le compte du groupe des actions Vinci dans la limite d'un montant de 600 millions d'euros, à un prix d'achat ne pourra pas excéder la limite fixée par l'assemblée générale mixte du 8 avril 2021.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.21%