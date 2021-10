Vinci maintient ses objectifs annuels

(AOF) - Vinci a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 de 13,2 milliards d’euros, en hausse de 8% sur un an et de 1% sur deux ans. Sur 9 mois, il ressort à 35,845 milliards d'euros, en hausse de 16,5% sur un an, et de 2,8% par rapport à la même période en 2019. Les Concessions ont connu une croissance de 14,1% sur un an à 5,153 milliards d'euros (dont 4,154 milliards pour Vinci Autoroutes, +17,8%), Vinci Energies a progressé de 13,4% à 10,868 milliards d'euros, et Vinci Construction a crû de 17,7% à 19,247 milliards d'euros.

Les prises de commandes de Vinci Energies et de Vinci Construction à fin septembre 2021 s'élèvent à 32,5 milliards d'euros. Elles sont quasiment stables sur un an (-2 %) malgré un effet de base exigeant compte tenu des grandes affaires remportées par le Groupe l'année dernière.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2021 atteint 45,4 milliards d'euros, en hausse de 6 % sur 12 mois. Il représente plus de 13 mois d'activité moyenne de l'ensemble Vinci Construction – Vinci Energies. La part de l'international dans le carnet représente 62 % du total.

Le géant du BTP confirme ses objectifs annuels communiqués en juin dernier, à savoir une "nette amélioration [des résultats] par rapport à 2020, tout en restant inférieurs à leur niveau de 2019".

