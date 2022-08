Vinci: Londres Gatwick renoue avec les bénéfices information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 09:36

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé mardi que l'aéroport de Londres Gatwick - dont il détient 50,01% du capital - avait renoué avec les profits au premier semestre sous l'effet de la nette reprise du trafic aérien.



Le deuxième aéroport britannique a dégagé un bénéfice opérationnel (Ebitda) de 148,3 millions de livres sur les six premiers mois de l'année, contre une perte de 50,2 millions un an plus tôt.



Son profit après impôts atteint 50,6 millions de livres, à comparer avec un manque à gagner de plus de 377 millions sur la même période de 2021.



Son chiffre d'affaires a grimpé à 291,5 millions de livres, contre 192,7 millions au premier semestre de l'exercice précédent, à la faveur d'un trafic passagers qui a totalisé 13,1 millions d'individus, contre seulement 600.000 voyageurs un an auparavant.



Dans son communiqué, Gatwick note que son trafic est désormais revenu à hauteur de 59% des niveaux de la période équivalente de 2019 (22,2 millions de passagers).



Au vu de cette forte demande, l'aéroport a décidé de revoir à la hausse sa prévision de trafic pour l'exercice 2022, s'attendant désormais à accueillir 32,8 millions de voyageurs cette année.



Vinci avait fait l'acquisition d'une participation de 50,01% dans Londres Gatwick en 2019, ce qui porte à plus de 50 le nombre d'aéroports qu'il exploite aujourd'hui au sein de 11 pays d'Europe, d'Asie, et des Amériques.



L'action Vinci se repliait de 0,4% après ces chiffres, sous-performant légèrement un marché parisien en baisse de 0,3%.