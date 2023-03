Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: Londres Gatwick renoue avec la rentabilité information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 11:36









(CercleFinance.com) - L'aéroport Londres Gatwick, filiale de Vinci Airports à 50,01 %, publie ce jour ses résultats annuels 2022.



L'aéroport signe un retour à la rentabilité avec un bénéfice net de 196,5 millions de livres sterling en 2022, après plus de 830 millions de livres sterling de pertes de 2020 et 2021. Le bénéfice opérationnel (Ebitda) est à 446,3 millions de livres sterling.



La demande de passagers atteint 70,4 % des niveaux d'avant la pandémie, avec 32,8 millions de passagers passant par l'aéroport en 2022.



Le chiffre d'affaires de 776,6 millions de livres sterling est tiré par une reprise forte et régulière du nombre de passagers tout au long de 2022. Cela comprend les revenus aéronautiques (405 millions de livres sterling), les revenus de vente au détail (159 millions de livres sterling) et les revenus de stationnement (102 millions de livres sterling).



Malgré le retour à la rentabilité, l'aéroport reste prudemment optimiste quant à une reprise complète, compte tenu de l'incertitude économique actuelle et des pressions inflationnistes.





