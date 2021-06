Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : livraison des bâtiments rénovés de la Samaritaine Cercle Finance • 21/06/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Petit, filiale de Vinci Construction France, a livré aujourd'hui au groupe LVMH les bâtiments rénovés de la Samaritaine, adresse iconique parisienne fondée en 1870. Démarrés en 2015, les travaux ont mobilisé quotidiennementjusqu'à 700 collaborateurs, dont des experts en rénovation de patrimoine classé. Le projeta porté surles magasinsdeuxetquatre, bâtiments situés entre la Seine et la rue de Rivolidans le 1erarrondissement de Paris. Cette opération mixte de 70000 m2a bénéficié d'une restructuration totale, et intègre désormaisprès de 30000 m2de commerces (Samaritaine Paris Pont-Neuf),96 logements sociauxsur 6 350 m2,une crèche de 80 berceaux sur 1100 m2,16000 m2de bureauxet unhôtel Cheval BlancParisintégrant 72 chambres et suitessur14 500 m2.

