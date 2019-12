Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : livraison de l'extension d'un aéroport au Brésil Cercle Finance • 11/12/2019 à 17:53









(CercleFinance.com) - Vinci Airports, concessionnaire de l'aéroport de Salvador Bahia, au Brésil, depuis janvier 2018, annonce avoir livré aujourd'hui les travaux d'extension et de modernisation de la plate-forme. La capacité de l'aéroport se trouve ainsi portée de 10 à 15 millions de passagers par an, grâce à l'extension du terminal et la construction d'une nouvelle jetée avec six passerelles d'embarquement. 'Ces travaux réalisés en synergie avec Vinci Energies représentent un investissement de 160 millions d'euros. Tout au long du chantier, l'activité de l'aéroport a pu être maintenue grâce à un phasage de travaux permettant d'optimiser la gestion des flux de passagers et des mouvements d'avion. Les travaux ont été et livrés en seulement 18 mois', explique le groupe.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.41%