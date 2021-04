Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : les actionnaires approuvent le dividende 2020 Cercle Finance • 08/04/2021 à 18:31









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que l'assemblée générale réunie ce jour a approuvé la distribution d'un dividende de 2,04 euros par action au titre de 2020. Par ailleurs, le renouvellement pour une durée de quatre ans des mandats d'administrateurs de Mme Yannick Assouad, administrateur référent, et de Mme Graziella Gavezotti a aussi été validé. Enfin, le plan de transition environnementale proposé par le Groupe a reçu une approbation quasi-unanime de ses actionnaires, une première en France, précise Vinci.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.18%