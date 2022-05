Vinci : le trafic sur les autoroutes et les aéroports continue de se redresser

(AOF) - Le trafic sur les réseaux interurbains de Vinci Autoroute a progressé de 55,7% en avril sur un an, avec une hausse de 71,3% pour les véhicules légers et de 1,8% pour les poids lourds. Il reste encore en retrait de 2,8% par rapport à avril 2019. Cette légère contraction est imputable à la fois à la hausse des prix des carburants et à un effet calendaire défavorable (décalage des vacances de printemps entre ces deux années), explique le groupe. Dans les aéroports de Vinci Airports, le trafic passagers a été multiplié par 4,3 en un an, mais reste en retrait de 30,6% par rapport à 2019.