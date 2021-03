VINCI : le trafic routier et aéroportuaire ne se redresse toujours pas

(AOF) - Vinci a fait état d'une chute de 16,6% du trafic des réseaux interurbains gérés par Vinci Autoroutes en février 2021 par rapport à l'an dernier à la même époque. Pour les véhicules légers, le repli est de 19,3%, alors que pour les poids lourds, il est de 2,8%. Vinci Airports a lui vu son trafic de passagers chuter de 84,5%, notamment au Royaume-Uni et au Cambodge (-98,3% et -96,4% respectivement), alors qu'en France la baisse a été de 84,6%. Le Brésil est le marché qui s'en sort le mieux avec un repli de 41%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.