Vinci : le trafic dans les aéroports recule au T1 2020

(CercleFinance.com) - Fort logiquement dans le contexte du coronavirus, le groupe Vinci annonce ce soir un recul marqué du trafic passagers dans les aéroports de son réseau durant le premier trimestre 2020. Ainsi, le trafic passagers a reculé de -20,9% durant les trois premiers mois de l'année. 45,3 millions de passagers ont ainsi été accueillis dans les 45 aéroports du réseau Vinci Airports. 'Dans ce contexte inédit de crise sanitaire mondiale, un plan de réduction des dépenses opérationnelles et d'aménagement des investissements a été engagé par Vinci Airports sur l'ensemble de ses plateformes, dans le respect des obligations contractuelles, réglementaires et des décisions gouvernementales', explique Vinci.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -8.41%