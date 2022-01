Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vinci: le titre porté par un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 10:51

(CercleFinance.com) - L'action Vinci s'adjuge plus de 1,5% jeudi matin à la Bourse de Paris, figurant parmi les plus fortes hausses du CAC 40, Barclays ayant relevé sa recommandation sur la valeur.



Dans une note consacrée au secteur européen des infrastructures, le bureau d'études indique avoir relevé son conseil sur le titre Vinci de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 109 à 113 euros.



Les analystes expliquent que l'environnement actuel - marqué par une remontée des rendements obligataires et l'incertitude liée au variant Omicron - lui semble favoriser des groupes comme Vinci et Eiffage.



Barclays souligne en effet que les deux sociétés françaises bénéficient de financements de plus courte durée, d'une meilleure protection contre l'inflation et d'un redressement du trafic en comparaison de l'espagnol Ferrovial, qu'il dégrade à 'pondérer en ligne'.