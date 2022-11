Vinci: lance une centrale solaire pour l'aéroport de Faro information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 17:28

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la mise en service de la première centrale solaire aéroportuaire du Portugal.



L'aéroport de Faro, géré par ANA (Vinci Airports/Vinci Concessions), est équipé d'une centrale solaire. D'une capacité de 3 MWc, celle-ci permet de produire 30 % des besoins en électricité de l'aéroport, réduisant les émissions de CO2 de plus de 1 500 t par an.



Cette première centrale solaire aéroportuaire du pays a été financée, développée, construite et est exploitée par Vinci Airports via sa filiale photovoltaïque SunMind.



' L'initiative s'inscrit dans le programme mondial de décarbonation de Vinci Airports, qui agit pour atteindre zéro émission nette de carbone avant 2030 dans ses aéroports du Portugal et d'Union européenne - et en 2050 au plus tard dans tous ses aéroports dans le monde ' indique le groupe.