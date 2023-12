Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: la stratégie de la filiale espagnole Cobra IS exposée information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Vinci a exposé mardi la stratégie de sa filiale énergétique espagnole Cobra IS, dont il considère l'intégration au sein du groupe comme un 'remarquable succès' un peu moins de deux ans après sa finalisation.



A l'occasion d'une journée investisseurs organisée aujourd'hui à Madrid, le géant français de la construction et des concessions a mis en évidence l''excellent positionnement' de l'entité sur des marchés portés par les transitions environnementale et digitale.



Cobra IS table ainsi sur un chiffre d'affaires de plus de 7,5 milliards d'euros à horizon 2025, soit une croissance annuelle moyenne d'environ 11% depuis 2022.



Le pôle compte par ailleurs dégager une marge opérationnelle d'au moins 7,5% sur les deux prochaines exercices, ce qui devrait le positionner parmi les meilleurs acteurs de la profession.



Cobra IS déclare par ailleurs envisager un rythme de développement de 1,5 GW de capacité additionnelle en moyenne par an, représentant - aux conditions actuelles de marché - un investissement annuel d'environ un milliard d'euros.



La filiale entend ainsi disposer d'un portefeuille, en exploitation ou en construction, d'une capacité totale d'environ 5 GW d'ici à 2025, contre deux GW fin 2023, dont 90% de centrales photovoltaïques et 10% de fermes éoliennes.



Vinci avait mis la main sur Cobra IS fin 2021, dans le cadre de l'acquisition des activités d'énergie du groupe de BTP espagnol ACS.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Vinci évoluait sans grand changement (-0,3%) mardi matin suite à ces annonces.





