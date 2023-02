Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vinci : la résistance des 104E clairement effacée information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 17:35

(CercleFinance.com) - Plus aucune ambiguïté: Vinci a résolument effacé la résistance historique des 104E (20/02/2021 et 16/02/2022) et s'élance en territoire inconnu (déjà plus de 107,6E).

Parti de 53E le 18/03/2020 (doublement validé) et de 81,5E le 6/10/2022, le titre semble viser les +50% et la zone des 123E.