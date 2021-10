Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : la Commission autorise l'acquisition de SMTPC information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle en commun de Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage (SMTPC) par Vinci Concessions et Eiffage. SMTPC est active dans la gestion de la concession du tunnel Prado Carénage à Marseille (France) et, en sous-traitance, de l'exploitation et de la maintenance du tunnel Prado Sud à Marseille. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure des marchés en cause.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.48%